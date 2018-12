© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pareri discordanti sulla conduzione di Gennaro Gattuso in Milan-Olympiacos, gara che ha sancito l'eliminazione dei rossoneri dalla Europa League 2018/19. "Non merita la sconfitta, non merita l'eliminazione", scrive il 'Corriere dello Sport'. Per la 'Gazzetta dello Sport': "La luce si spegne proprio quando l'inerzia della gara sta per premiare il Milan, vecchio difetto irrisolto". Decisamente più duri i giudizi di 'Tuttosport' ("Perché il suo Milan non gioca a calcio?") e 'MilanNews': "Ha le sue colpe. Toglie Cutrone per mettere Laxalt e tenere in campo un Calhanoglu in modalità fantasma per poi mettere dentro Halilovic quando la frittata è fatta. I greci hanno avuto più fame del suo Milan e, nel complesso, hanno meritato di passare il turno". Ecco i voti.

Di seguito le pagelle di Gennaro Gattuso

Gazzetta dello Sport - 5

Corriere dello Sport - 5.5

Tuttosport - 5

Corriere della Sera - 5

MilanNews - 4.5