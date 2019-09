© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nelle fila del Parma uscito sconfitto ieri sera dall'Olimpico, nel posticipo della domenica sera contro la Lazio, quasi tutti i mezzi d'informazione calcistica sono concordi nell'individuare Gervinho come peggiore in campo. Eppure l'ivoriano prova anche ad accendersi, ma non gli riesce quasi mai nessuna giocata. Una prestazione da recordman, sì, ma di palle perse. E, come potete leggere su TMW, "a volte è così esterno da uscire dall'inquadratura, in altre così centrale e mercato da non poter essere servito". Insomma, prova da cancellare: quasi tutti 4,5 per lui. Giusto un paio di 5 per ammorbidire.

Corriere della Sera: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

ParmaLive.com: 5