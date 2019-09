© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il calcio è spietato. Senza vergogna in alcuni casi. Nella serata in cui il Milan inizia finalmente a far vedere sprazzi del gioco che vuole Marco Giampaolo arriva il tracollo. Un'ora di cose buone e un finale di sfida contro il Torino da incubo. Per questo motivo tutta la stampa sportiva è concorde nel dare l'insufficienza al tecnico rossonero, nonostante quelle note positive della prima parte di gara. La Gazzetta dello Sport parla di "Paradosso" nel motivare il suo 5,5 all'allenatore di un Milan che "si scioglie" nella fase finale come scritto dal Corriere dello Sport. Glaciale Tuttosport nell'analizzare la serata Torinese di Giampaolo: "Assiste impassibile al crollo di una squadra che aveva anche giocato bene"

LE PAGELLE DI MARCO GIAMPAOLO

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

TuttoSport: 5

Corriere della Sera: 5

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

MilanNews.it: 5,5