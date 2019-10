© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il confronto fra Diego Godin e Cristiano Ronaldo per Inter-Juve ha portato un po' del derby di Madrid in Serie A. Per entrambi la serata non è stata delle più scintillanti, in particolar modo per l'uruguaiano. "Soffre e rincorre - scrive a tal proposito il Corriere della Sera nel motivare il suo 5 -, appare sempre in apprensione". "Non è ancora Godin" scrive invece La Gazzetta dello Sport, mentre FcInterNews commenta: "Lotta contro chiunque passi dalle sue parti, ma l'impeto lo porta spesso a commettere fallo".

LE PAGELLE DI DIEGO GODIN

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

FcInterNews.it: 5,5