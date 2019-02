Le pagelle di Handa: miracolo su Caicedo, para un rigore ma non basta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra i migliori dell'Inter. Samir Handanovic, nonostante una grande serata dal punto di vista personale, non è però bastato per permettere ai nerazzurri di conquistare il pass per la semifinale di Coppa Italia. "Dice no più volte a Luis Alberto, Immobile e Caicedo", sottolinea il Corriere dello Sport mentre Tuttosport definisce "miracolo" l'intervento sull'ex attaccante dell'Espanyol. "Para anche un rigore - scrive La Gazzetta dello Sport - ma non basta". Prestazione promossa da tutti i media quella offerta dall'ex portiere dell'Udinese, nonostante l'eliminazione.

I voti dei quotidiani:

La Gazzetta dello Sport 7

Tuttosport 8

Corriere dello Sport 7,5

Corriere della Sera 7,5

Tuttomercatoweb.com 7

Fcinternews.it 7