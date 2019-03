Le pagelle di Handanovic: regala certezze, soprattutto nel secondo tempo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Altra prestazione di spessore per il neo capitano dell'Inter Samir Handanovic. Nel primo tempo della gara con l'Eintracht è praticamente spettatore non pagante e si fa notare per la prontezza nel giro palla, nella ripresa dà il suo contributo in termini di parate. Per la Gazzetta dello Sport "regala certezze pur senza compiere miracoli", proprio ciò che Spalletti e la squadra gli hanno sempre chiesto. Questi i voti del portiere nerazzurro:

TuttoMercatoWeb 6,5

La Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 7

FcInterNews 7