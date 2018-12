© foto di PHOTOVIEWS

Nemmeno una sufficienza per Gonzalo Higuain al termine di Olympiacos-Milan, gara che ha sancito l'eliminazione dei rossoneri dall'Europa League 2018/19. "Prova a dare la reazione nel momento più complicato, ma da lui ci si aspettano i gol che anche stasera non arrivano", il commento di TMW. Sulla stessa falsariga la 'Gazzetta dello Sport': "Il digiuno prosegue, siamo a sei gare di fila". Per il 'Corriere dello Sport' partite come quella di ieri deve deciderle lui. "Ci prova in tutti i modi, ma non è in condizione", scrive 'Tuttosport'. Di seguito i voti

Le pagelle di Gonzalo Higuain

TMW - 5.5

Gazzetta dello Sport - 5

Corriere dello Sport - 5

Tuttosport - 5.5

Corriere della Sera - 5

La Repubblica - 4

MilanNews - 5.5