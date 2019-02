© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanti, troppi errori nella gara diretta da Rosario Abisso nel match del Franchi di Firenze tra Fiorentina e Inter e se in due occasioni, rigore per l'Inter e rete annullata a Biraghi, il VAR era riuscito a correggere le sue decisioni all'ultimo minuto di recupero il fischietto non ha cambiato la sua scelta e il risultato è stato che alla fine a essere penalizzata sia stata proprio la formazione di Spalletti che ha perso due punti importantissimi in chiave Champions. Che sia stata una mancanza di personalità? Qualcuno parla addirittura di compensazione, ma alla fine il fatto è chiaro, la sua partita è da dimenticare e l'Inter resta con l'amaro in bocca.

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere della Sera: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4

La Repubblica: 5,5