Le pagelle di Acerbi: il ministro della difesa che annulla Lukaku

Un muro in difesa che risponde al nome di Francesco Acerbi. Il centrale della Lazio anche contro l'Inter è stato uno dei migliori in campo: una bella notizia anche in vista del prossimo Europeo. Il Messaggero scrive: "È ovunque, blocca ogni passaggio, fa muro due volte su Lukaku. Con lui non si corre nessun pericolo. Gigante, voto 7.5". Stesso voto da La Gazzetta dello Sport: "Il salvataggio su Lukaku in pieno recupero è un intervento degno di un gol. Decisivo sul belga già nel primo tempo. Vero ministro di una difesa che ora è la migliore della serie A"

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Il Messaggero: 7,5

La Repubblica: 7,5

LaLaziosiamonoi: 8