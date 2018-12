© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Insuperabile in difesa, letale in attacco. Francesco Acerbi si è distinto ieri contro il Cagliari anche in zona gol andando a realizzare la rete che cinque giorni fa a Bergamo il VAR gli aveva tolto. Questo il commento di TMW: “Il migliore, non solo della retroguardia. In difesa chiude sui rarissimi buchi dei compagni e guida il reparto, ma si fa apprezzare anche in attacco segnando il secondo gol e andando vicinissimo anche alla personale doppietta”. Per Il Messaggero il difensore è un “goleador e un trascinatore, uno che non sbaglia un appoggio e un intervento”.

