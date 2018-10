Le pagelle di Albiol: la difesa del Napoli balla solo per le sue amnesie

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una delle poche note leggermente stonate della serata della Dacia Arena, per il Napoli, è la prestazione sotto la sufficienza di Raul Albiol. Per La Gazzetta dello Sport è il peggiore tra gli azzurri: "Deve ringraziare Karnezis che rimedia alla sua papera nel primo tempo, parando su Lasagna". Questo l'errore più grossolano, sull'1-0, più qualche imperfezione anche più avanti. 5,5 dalla Rosea, così come dal Corriere della Sera. Mezzo voto in meno da Il Mattino: "Se la difesa balla è soprattutto per le sue amnesie", si legge nella pagella del quotidiano del Mezzogiorno.

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

Il Mattino: 5

Tuttomercatoweb.com: 5,5