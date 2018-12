© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Raul Albiol forse più di tutti gli altri ha risentito dell'assenza di Kalidou Koulibaly nel match tra Napoli e Bologna. I quotidiani bocciano il difensore azzurro, che balla troppo e non riesce a guidare al meglio il reparto. Da La Gazzetta dello Sport arriva un 5 in pagella, mentre da Il Mattino mezzo voto in più. Non tiene alta la concentrazione, ma lo salva l'esperienza. Sulle palle inattive, invece, anche lui lascia a desiderare nella serata del San Paolo.

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 6

Il Mattino: 5,5

Tuttomercatoweb.com: 5