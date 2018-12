Le pagelle di Albiol - Una zuccata che vale tre punti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un colpo di testa imperioso quello di Raul Albiol. Il difensore del Napoli ha permesso alla sua squadra di andare a segno nel momento forse di maggiore difficoltà. Quando gli attaccanti non riescono a trovare i varchi giusti, complice anche l’organizzazione difensiva della Spal, è sempre molto importante avere un difensore capace di gonfiare la rete avversaria. Questo il commento di TMW: “Il suo colpo di testa arriva nel momento decisivo del match, quando il Napoli non riesce a sfondare e la SPAL sembra aver preso le misure. Uno stacco vincente che permette al Napoli di affrontare la ripresa con tutt'altra serenità”. Anche Tuttonapoli.net premia il colpo di testa vincente dello spagnolo: “Pesantissimo il gol che sblocca il risultato, dopo un primo tempo molto deludente del Napoli e senza neanche grosse occasioni. Risolutivo in più di un'occasione, anche se meno appariscente di Koulibaly, tiene botta fino alla fine mettendoci spesso una pezza. Elegante in uscita, chiude con un meraviglioso 98% di precisione”.

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Il Mattino: 7

Tuttosport: 7

La Stampa: 7

TuttoNapoli.net: 7