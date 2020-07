Le pagelle di Alex Sandro: entra come una sciagura. Inconcepibile e tragicomico assist

Peggio di così, era difficile entrare. Se Milan-Juventus si era fatta già complicata per i bianconeri, Alex Sandro l'ha chiusa in via definitiva con l'apertura sbagliata che ha portato all'ultimo gol rossonero. Da sciagura, abbiamo scritto su TMW come didascalia di un 4,5 in pagella. I voti, per il terzino brasiliano, sono tutti negativi. Il massimo è sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come non sarebbe cambiato molto e gli affibbia 5 ("ma ha la testa proprio per aria"). Tuttosport definisce "inconcepibile" lo svarione, il Corriere dello Sport si chiede: "ma che roba è?". Un "tragicomico assist per Bonaventura", nella lettura del Corriere della Sera.

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 4,5

TuttoJuve: 4,5