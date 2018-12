© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una grande prova per festeggiare il rinnovo. Alex Sandro ha aiutato molto la manovra offensiva della sua squadra andando a spesso al tiro e sfiorando in due occasioni la rete ma Olsen gli ha negato la gioia. Qualche piccola sbavatura nella fase difensiva come sottolinea TMW: “Importante in fase offensiva quanto non impeccabile nelle chiusure difensive, rischiando di lasciare spazio a Under a due passi dalla linea di porta”. L’edizione odierna del Corriere della Sera invece si pone un interrogativo: “C’è spazio, perché non utilizzarlo? Tre palle gol nella prima mezzora però non gli bastano per riuscire a segnare. Ci prova con l’assist ma Ronaldo sbaglia”.

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

La Stampa: 6,5

Il Messaggero: 6,5

TuttoJuve.com: 6,5