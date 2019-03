Le pagelle di Alex Sandro: irriconoscibile, con Spinazzola rischia il posto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'altra faccia della medaglia del successo della Juventus contro l'Empoli sta sulle fasce di difesa. Da un lato Cancelo stenta, dall'altro Alex Sandro fa ancora più fatica. Il peggiore tra i bianconeri è proprio il terzino brasiliano, sulle cui spalle c'è forse l'ombra di Spinazzola che pressa. Solo due cross in novanta minuti e qualche errore di troppo inducono La Gazzetta dello Sport a bocciarlo con un 5 in pagella e a stuzzicarlo: se non riuscirà a reagire Spinazzola gli soffia il posto. Anche per il Corriere della Sera (stesso voto) l'ex Porto rischia, anche in vista dell'Ajax. Tuttosport gli concede mezzo punto in più, ma non basta perché il suo primo tempo è negativo. Così come quasi tutte le ultime prestazioni.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5

Tuttojuve.com: 5