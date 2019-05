Le pagelle di Alexander-Arnold: un colpo di genio sul corner

Un colpo di genio per abbattere il Barcellona. Trent Alexander-Arnold, re degli assist del Liverpool, con una mossa da veterano - come spiega La Gazzetta - manda i suoi in finale. Voto alto anche per Tuttosport, 8, mentre un po' più basso per il Corriere dello Sport che gli appioppa solo 6,5, nonostante "l'intuizione del corner malandrino". Prestazione sontuosa anche grazie all'assist per Wijnaldum in occasione del 2-0, invero deviata da un tocco di Rakitic.

I VOTI:

TMW : 8,5

La Gazzetta dello Sport : 7,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 8

La Repubblica: 7