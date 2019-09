© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dieci minuti di tempo per fare capire cosa significa tornare al Rigamonti. Questo è lo score di Alfredo Donnarumma, capocannoniere della scorsa Serie B, finalmente arrivato in A dopo un Purgatorio di nove stagioni. La doppietta fa capire come la categoria non faccia differenza per un bomber di razza, anche se il cambio (appena dopo l'ora di gioco) non viene compreso. Bravo, attento e presente, non basta per portare a casa punti, ma i voti - quasi plebiscitari - sono tutti dal sette in su.

Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

TuttoMercatoWeb.com: 7,5