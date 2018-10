Le pagelle di Allan: in campo lui e un clone che sradica palloni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' un Allan "commovente" quello ammirato al Parco dei Principi di Parigi, una prova che potrebbe finalmente spalancargli le porte del Brasile, ahinoi. Secondo la Gazzetta dello Sport perde qualche pallone di troppo, peccato che abbia al suo servizio un clone in grado non solo di rimediare ma di sradicare la sfera all'avversario e fare subito ripartire la manovra in transizione. Voti dal 7 a salire per tutti i quotidiani:

Gazzetta dello Sport: voto 7

Corriere della Sera: voto 7

Corriere dello Sport: voto 7,5

Tuttosport: voto 7,5

TuttoMercatoWeb.com: voto 7,5

TuttoNapoli.net: voto 8