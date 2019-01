© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non è dato sapere quanto il mancato passaggio al PSG possa aver influito sulla sua prestazione. I giudizi della stampa sono pressoché unanimi: Allan ha disputato una delle peggiori partite da quando è al Napoli. Solo La Gazzetta dello Sport lo avvicina alla sufficienza, mentre il 5 è la valutazione più comune. "Non sembra lui. Non riesce a recuperare palla, non alza la pressione, non cambia passo centralmente e si limita a scarichi piuttosto leggibili", scrive TuttoNapoli.

Tuttomercatoweb.com 5

La Gazzetta dello Sport 5,5

Il Corriere dello Sport 5

Tuttosport 5

TuttoNapoli 5