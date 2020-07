Le pagelle di Allan: non c'è più con la testa, forse vorrebbe essere altrove

"Quel retropassaggio sciagurato dopo 30 minuti è la fotografia di un calciatore che non c'è più con la testa. Vorrebbe essere altrove, e anche il Napoli spera di trovare presto la squadra e l'offerta giusta". Questo il commento di TMW alla prestazione di Allan: il centrocampista brasiliano, ormai da mesi, non è più quel giocatore ammirato in passato, soprattutto con Maurizio Sarri. Troppi errori gravi e la sensazione che ormai sia arrivato il momento di separarsi. In estate, qualora arrivasse una proposta importante, De Laurentiis non farà nulla per trattenerlo.

Tuttomercatoweb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Il Corriere dello Sport: 5

TuttoNapoli: 5,5

Il Mattino: 5,5