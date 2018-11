Le pagelle di Allan, sempre indispensabile. Ha 100 polmoni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ha 100 polmoni e contro il Paris Saint Germain gli servono davvero tutti. Allan è un giocatore sempre più indispensabile per il Napoli e Carlo Ancelotti sa di poter contare su di lui in queste super sfide europee. Anche con il pallone tra i piedi dà il suo contributo e i suoi miglioramenti in impostazione sono sotto gli occhi di tutti.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 7,5

QS: 6,5