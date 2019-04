© foto di Insidefoto/Image Sport

Sovrastato dal centrocampo dell'Empoli, abbiamo scritto su TMW. E la prestazione di Allan è stata in linea con quella del Napoli, sconfitto al Castellani. Lontano dai suoi standard, il brasiliano gioca tantissimi palloni (ben 121, evidenzia TN) e ne sbaglia anche pochi, ma "si tratta di un gioco sterile in orizzontale". Una sola sufficienza: gliela assegna Tuttosport che scrive "dove c'è battaglia c'è lui e raramente sbaglia", per il resto la media si aggira attorno al 5.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 5,5

TuttoNapoli: 5,5