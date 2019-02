© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Qualcuno, giorni fa, aveva già suonato l'allarma: Allan non è più lo stesso dopo la trattativa con il PSG. Tutto per una prestazione deludente in Coppa Italia. Invece contro la Fiorentina il centrocampista brasiliano ha dimostrato ancora una volta di essere tra i migliori del campionato, prendendosi la palma di MVP degli azzurri: "E' in ogni angolo del campo. [...] La lunga trattativa con il PSG è alle spalle. Complimenti", scrive La Gazzetta dello Sport. C'è chi sottolinea che non perde un colpo, meno male che lo ricorda: in A non ha praticamente mai steccato: "Ha saputo resettare la rabbia per non guadagnare la montagna di soldi che il PSG voleva dargli", conclude Tuttosport.

PAGELLE:

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Il Mattino: 7