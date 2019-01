Le pagelle di Allegri - Decimo trofeo bianconero, conta la vittoria

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Allegri fa dieci. La vittoria ottenuta ieri in Supercoppa italiana contro il Milan rappresenta il decimo trofeo conquistato dal tecnico livornese alla guida della Juventus. Vincere può diventare quasi scontato, ma non è così per La Gazzetta dello Sport, che oggi lo premia con 7,5 e scrive: "Vincere non è mai facile, neppure quando sei più forte. Allegri ha insegnato alla Juve come si fa". Voti alti anche per Tuttosport e La Stampa (7 in entrambi i casi), poco più bassi per Corriere dello Sport: "Conta la vittoria, conta la Coppa", scrive il quotidiano romano, in linea con il suo 6,5 con il Corriere della Sera.