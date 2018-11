Le pagelle di Allegri - Deve capire come riattaccare la spina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"La sua Juve funziona fino a quattro minuti dalla fine". Così il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola commenta la serata di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus sconfitta in casa dal Manchester United. Per 'Tuttosport' la sua Juve è incompiuta, come contro il Genoa: "Deve capire come si fa a riattaccare la spina. O meglio: a non staccarla". Per il 'Corriere della Sera: "Commette l'errore di accettare i ritmi di Mourinho. Di seguito i voti.

Le pagelle di Massimiliano Allegri

Gazzetta dello Sport - 6

Corriere dello Sport - 6

Corriere della Sera - 6

La Stampa - 5.5

Tuttosport - 5.5

Tuttojuve - 5.5