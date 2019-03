Le pagelle di Allegri: la sua rivincita. Non sbaglia una mossa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per tre settimane in tanti hanno chiesto la sua testa ma Massimiliano Allegri si è preso la rivincita sul campo, annichilendo l'Atletico Madrid e Diego Simeone, in una serata che comunque andrà a finire questa Champions League, entrerà nella storia del club bianconero. Perfetto il modo con il quale ha preparato la sfida, per come ha rivoltato Simeone e l'Atletico Madrid. La scelta di Emre Can è la chiave della serata della Juve, un'idea nata nelle ultime tre settimane, quelle dove Allegri è riuscito a dare nuova vita a tutta la sua squadra.

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 9

Corriere della Sera: 8,5

Corriere dello Sport: 9,5

Tuttosport: 10