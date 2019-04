Le pagelle di Allegri: nessuna allegrata. Non riesce a cambiare la gara

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nessuna allegrata, nessuno squillo dalla panchina e gestione dei cambi non all'altezza dei quarti di finale di Champions League. Massimiliano Allegri non è riuscito a ripetere le sue mosse, spesso decisive, e la Juve è fuori dalla Champions ancora una volta. Nel post gara l'annuncio della sua permanenza in bianconero ma il prossimo anno non potrà sbagliare, perché la coppa dalle grandi orecchie è sempre più un'ossessione.

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 4

QS: 4,5

Tuttosport: 4,5