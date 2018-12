Le pagelle di Allegri - Non sbaglia una mossa: serata perfetta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri azzecca tutte le mosse e stravince il duello a distanza con il collega Pioli. Per La Gazzetta dello Sport merita un bel 7 in pagella: "Lascia fuori Pjanic e investe su Bentancur: gol. Piazza De Sciglio su Chiesa e blinda la fascia. Insomma, tutto giusto. Avanti così e la Juve abbatte anche il muro del suono, pur non viaggiando a velocità di gioco altissime". Stesso voto da Tuttosport: "Smista bene De Sciglio e Cancelo, bloccando Chiesa con l'azzurro, e concede riposo a Pjanic senza che il centrocampo soffra troppo. E La Juve pur brillando meno di altre volte continua a navigare maestosa".

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

La Stampa: 7