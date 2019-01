© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Primo traguardo stagionale fallito". Miglior chiosa, rispetto a quella del Corriere dello Sport, non poteva esservi per il 3-0 con cui la Juventus di Massimiliano Allegri è stata eliminata dalla Coppa Italia a opera dell'Atalanta. Criticato, il tecnico bianconero, anche per aver tolto Dybala, il migliore in campo sino all'uscita, e più in generale per non aver trovato un rimedio efficace alle assenze difensive della Vecchia Signora.