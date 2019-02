© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Forse non ha specificato ai suoi chi doveva farli, i due gol. Allo Stadium servirà ben altro approccio". E' il commento di 'Tuttosport' alla serata vissuta al Wanda Matropolitano da Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che ieri sera contro l'Atletico Madrid in una sfida valida per l'andata degli ottavi di finale ha perso 2-0. "Fa effetto - scrive il 'Corriere dello Sport' - vedere la Juve così rimpicciolita. Il secondo tempo è raccapricciante, la sua squadra sbaglia tutto, non regge il ritmo e nemmeno la pressione". Durissimo il giudizio della 'Gazzetta dello Sport': "Una Waterloo di gioco e di atteggiamento".

Questo infine il commento di 'Tuttojuve': "La Juve fa il gioco dell'Atletico. Si fa cancellare nel primo tempo, poi, ingolosita dall'illusione di poter trovare spazio, apre le crepe in difesa. La sconfitta è meritata e obbliga a un'incredibile impresa al ritorno per non veder sfumare subito l'obiettivo Champions League".

Le pagelle di Massimiliano Allegri

Gazzetta dello Sport - 4

Corriere dello Sport - 5

Tuttosport - 5

Corriere della Sera - 4

Tuttojuve - 5