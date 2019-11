Le pagelle di Ancelotti: il peggio è passato? Vince la sfida con Klopp

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il peggio è passato? È quello che si chiedono in casa Napoli dopo il pareggio con il Liverpool. Da partita potenzialmente pericolosissima - soprattutto per la panchina di Ancelotti - a rinascita improvvisa, con il siparietto finale di Mertens che spiega di non poter parlare perché altrimenti lo multerebbero. In questo senso è molto bravo il tecnico degli azzurri, optando per una gara di grande intelligenza che, di fatto, lo porta vicinissimo alla qualificazione al prossimo turno. "Punito da un calcio piazzato avversario, ma contro Klopp ancora una volta la sfi da a distanza la vince lui", questo il commento di Tuttosport che premia - come tutti i quotidiani - la sua lettura della partita con un bel 7.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7