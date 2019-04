Le pagelle di Ancelotti: l'uomo di coppe stecca all'Emirates

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il giorno dell'arrivo al Napoli di Carlo Ancelotti, tra lo stupore generale, il primo pensiero che venne in mente a tutti fu quello di vedere la squadra azzurra finalmente molto più competitiva in Europa, visto che l'etichetta di uomo di coppe è quella che probabilmente gli si addice di più, ma dopo essere stato eliminato alla fase a gironi di Champions, seppur in un girone di ferro, Carletto ha steccato anche in Europa League. Giovedì prossimo avrà modo di rimediare ma il suo Napoli non sembra essere nelle condizioni di ribaltare il 2-0 di ieri sera.

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Il Mattino: 4,5

Tuttosport: 5