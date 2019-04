Le pagelle di Ancelotti: la sua squadra ha le gambe di burro

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nessuna sufficienza per Carlo Ancelotti da parte dei quotidiani dopo il ko subito ieri sera al San Paolo con l'Atalanta. Per La Gazzetta dello Sport Carletto è da 5 in pagella: "Il Napoli parte bene, ma lui non riesce a far nulla quando Ilicic cambia la gara. Squadra svuotata e prevedibile. Discutibili le sostituzioni di Mertens e il mancato utilizzo di Insigne". Stesso voto da Tuttosport: "Il suo Napoli ha detto addio troppo presto allo Scudetto e ora è pure in debito di ossigeno. Il credito è finito". Mezzo voto in più da Il Mattino: "Fino al 69', al momento del gol del pari segnato da Zapata, dominio totale del Napoli con l'Atalanta annichilita dal ritmo e dalla corsa imposta dagli azzurri. Ma questa squadra disegnata da Ancelotti non è né micidiale né cattiva: ha le gambe di burro, non è cinica, spreca l'impossibile davanti alla porta dei bergamaschi e pian piano che si avvicina la fine si scioglie sotto i colpi degli avversari".

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

Il Mattino: 5,5