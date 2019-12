© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Cambia il sistema, ma non riesce a trovare il bandolo della matassa. Situazione preoccupante, perché uno esperto come lui non trova le soluzioni". La Gazzetta dello Sport motiva così il suo 5 in pagella a Carlo Ancelotti dopo la sconfitta casalinga patita ieri sera contro il Bologna. "In quattro giorni il Napoli passa dalla solidità e dall'equilibrio di Liverpool alla fragilità e alla confusione di questa partita. C'è troppa differenza fra la Champions e il campionato, sono due squadre non diverse ma opposte", è invece la lettura del Corriere dello Sport. Ancora più severi noi di TMW, con un 4 che non lascia alcun alibi al tecnico partenopeo: "La situazione si fa difficile e Ancelotti non riesce a sbloccare un gruppo a cui è bastato subire un gol per andare in tilt".

Questi tutti i voti di Carlo Ancelotti:

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5