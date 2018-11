Le pagelle di Ancelotti: via "il piccolo chimico". L'usato sicuro lo premia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha sempre ragione. Carlo Ancelotti è uno dei grandi protagonisti del successo azzurro sulla Stella Rossa secondo la Gazzetta dello Sport. Tuttosport sottolinea come in pochi mesi ha dato una mentalità europea al Napoli che Sarri non era riuscito a imprimere. Il Mattino sottolina come quando arrivano le gare che contano il tecnico emiliano metta via il kit del piccolo chimico e va con l'usato garantito: dalla squadra ottiene una risposta da big. Adesso la sfida decisiva nella non semplice cornice di Anfield, ma l'ottimismo dell'allenatore sembra aver già contagiato la squadra.

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

Il Mattino: 7,5