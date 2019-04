Le pagelle di Ancelotti: zero gol in 180', squadra scarica e floscia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Difficile qualificarsi senza fare un gol in 180': Carlo Ancelotti arriva alla doppia sfida con l'Arsenal con una squadra scarica e floscia, dopo due mesi poco brillanti. Prova qualcosa di diverso, mischiando le carte a centrocampo e in attacco, ma le mosse non sono efficaci. La qualificazione l'ha persa all'Emirates, ma anche da ieri ci si aspettava qualcosa in più. I giornali non perdonano: insufficienza su tutti i media presi in esame.

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 5