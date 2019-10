Le pagelle di Andreazzoli: è finita. Squadra senza capo né coda

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il capolinea sembra arrivato" per Aurelio Andreazzoli, allenatore del Genoa reduce dal pesante 5-1 contro il Parma e a un passo dall'esonero. "Dopo il secondo gol emerge la fragilità di una squadra che ha problemi in tutti i reparti", scrive Tuttosport. Leggermente meno critici (5) gli altri quotidiani, anche se i giudizi restano pesanti: "Mette in campo una squadra senza capo né coda", scrive La Gazzetta dello Sport.

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5