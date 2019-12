© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino perde, la SPAL di rimonta sbanca l'Olimpico. Tra i migliori dei granata, comunque, c'è Cristian Ansaldi, che dà il solito apporto sia in fase difensiva che in fase offensiva. Per lui, però, è comunque una serata da incubo, sebbene condita da un 6 in pagella sia da noi di Tuttomercatoweb.com che dai quotidiani. Prima del match, infatti, i ladri gli svaligiano casa. Poi rimedia un giallo che gli costa la squalifica. E infine esce per infortunio. La Gazzetta dello Sport sottolinea quest'aspetto, come Tuttosport che ricorda come le migliori azioni del Toro sono arrivate dal suo lato. Sufficienza piena.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 5,5

Torinogranata.it: 6