Le pagelle di Antenucci: serata no ma prende la standing ovation

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un rigore sbagliato non potrà certo cancellare tutto ciò che di buono ha fatto negli ultimi anni. Mirko Antenucci ha fallito il primo penalty della sua carriera e dopo aver sparato fuori dagli undici metri si è intestardito cercando di rifarsi. Serata no per il centravanti, ma può capitare. Al momento della sostituzione il pubblico del Mazza gli dedica comunque una standing ovation, per un giocatore che a Ferrara è sempre e solo un eroe.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4

Tuttosport: 4,5

Tuttomercatoweb.com: 5