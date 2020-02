vedi letture

Le pagelle di Aouar: illumina la notte del Lione. Paratici prende nota

Nella buia, almeno per la Juventus, notte di Lione brilla la stella di Houssem Aouar. L'assist per la rete decisiva di Tousart e tanto altro: il giovane centrocampista francese è giudicato in maniera unanime come migliore in campo, al Groupama Stadium. "Calcio neoclassico, elegante, molto francese": è questo il giudizio de La Gazzetta dello Sport, corredato da un sontuoso 7,5. Una prestazione positiva, sotto gli occhi di chi lo segue: "Paratici - scrive il Corriere dello Sport - avrà preso nota". Illumina la notte con piroette e l'innesco del gol, chiosa il Corriere della Sera.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7