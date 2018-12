Le pagelle di Asamoah: Mandzukic lo sovrasta e l'Inter affonda

© foto di www.imagephotoagency.it

Un ex fa l'assist, Cancelo, l'altro invece ha la grande colpa di causare la rete che decide il derby d'Italia. Kwadwo Asamoah è il peggiore in campo di Juventus-Inter perché ha sulla coscienza il gol di Mandzukic, bravo a rubargli il tempo. Una prova da cinque in pagella, poiché l'ex bianconero è preda della timidezza di chi con l'altra squadra, quella che oggi è rivale, ci ha giocato a lungo. Praticamente un solo errore, ma grave. Per il resto si dedica a controllare il suo territorio, non senza difficoltà.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5