Le pagelle di Asamoah: sotto lo standard, soffre Chiesa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prestazione dai due volti per Kwadwo Asamoah, che infatti vede premiata la propria prova secondo il Corriere della Sera e penalizzata secondo tutti gli altri media presi in analisi. Per la Gazzetta è sotto il suo standard, in particolare per i tanti strappi a cui lo costringe Federico Chiesa, ma c'è anche chi apprezza la sua consistenza: per Spalletti è un intoccabile.

TuttoMercatoWeb.com: voto 5,5

Gazzetta dello Sport: voto 5

Corriere della Sera: voto 7

Tuttosport: voto 6