Le pagelle di Audero: il Toro sbatte su di lui. Questo punto è suo

La Sampdoria esce da Torino con un 2-2 e soprattutto un punto in cascina. Merito anche di Emil Audero, portiere dei genovesi, miracoloso su Zaza e più in generale sull’assalto finale dei granata. L’estremo difensore è così il migliore in campo per La Gazzetta dello Sport (voto 7,5), che scrive: “Quattro interventi difficili. Questo punto è suo”. Stessa valutazione per il Corriere della Sera e la sua efficace sintesi: “Il Toro sbatte contro Audero”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7,5

SampdoriaNews: 7