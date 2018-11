Le pagelle di Audero: miracoloso in tre occasioni. Il migliore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se la Sampdoria non ha perso il derby contro il Genoa gran parte del merito deve essere attribuita a Emil Audero, portiere blucerchiato, che ha chiuso in più di un'occasione la porta in faccia agli attaccanti avversari. Suo il fallo da rigore che ha portato al pareggio di Piatek ma le parate su Romulo, Kouame e sullo stesso polacco valgono tantissimo per i doriani che si godono il portiere di proprietà della Juventus, sperando che possa contribuire ancora durante tutta la stagione, visto che adesso il reparto arretrato della Samp non appare più perfetto come lo era a inizio campionato.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

QS: 7,5