Le pagelle di Babacar: gol e non solo. Bruno Alves gli nega il 2-2

Un gol su rigore e un pallonetto che poteva regalare il pareggio al suo Sassuolo contro il Parma. Khouma El Babacar è stato senza ombra di dubbio il migliore in campo dei neroverdi al Tardini e si è fatto vedere e sentire in ogni zona del campo. Penalty procurato e trasformato, accelerazioni e sportellate in attacco, fase difensiva svolta con spirito di sacrificio e aiuto costante ai compagni. Se la squadra di De Zerbi è stata in partita fino alla fine il merito è anche e soprattutto suo.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6,5

QS: 6,5