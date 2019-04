© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per TMW, quella di Milan Badelj contro il Sassuolo è "un'occasione persa". In generale una prestazione giudicata da tutti insufficiente, quella dell'ex Fiorentina, sebbene i voti spazino dal 4,5 al 5,5. Per la Gazzetta il problema è lo scarso utilizzo: "La condizione è quella di chi gioca una partita ogni due mesi".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 4,5

QS: 5,5

Tuttosport: 5