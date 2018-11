Le pagelle di Bakayoko: crescita continua. Gattuso sorride

© foto di Federico Gaetano

Il suo inizio di stagione al Milan è stato molto deludente ma partita dopo partita Tiemoué Bakayoko sta trovando la sua dimensione nel centrocampo rossonero. Ieri all'Olimpico contro la Lazio il centrocampista è stato molto prezioso e anche se non è certo un regista che riesce a dettare i tempi di gioco alla squadra è in grado di interrompere le azioni degli avversari e di fare da diga in mediana. I suoi miglioramenti si vedono eccome e per questo Gattuso può sorridere in vista dei prossimi mesi.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 5,5

QS: 6,5