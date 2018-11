© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Finalmente una prestazione all'altezza delle aspettative per Tiemoué Bakayoko. Gattuso gli dà ancora una volta fiducia e vedendolo in campo al Benito Villamarin ha avuto ragione l'allenatore. Prezioso in fase difensiva, decisivo sul gol di Suso nell'ingannare Pau Lopez. Con Biglia che dovrà restare ai box per 4 mesi il centrocampista arrivato in prestito dal Chelsea sarà chiamato agli straordinari e il tecnico rossonero spera che quella di ieri sia stata la partita della svolta.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6

QS: 5,5