© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Da circa due mesi è il dominatore assoluto della mediana rossonera, un muro invalicabile per quasi tutti gli avversari. Se Gigio Donnarumma ha finalmente smesso di raccogliere palloni dal sacco, grande merito è anche di Tiemoué Bakayoko, schermo protettivo davanti alla difesa e preciso anche in fase di impostazione. Il francese è ormai un idolo per la tifoseria milanista. "Il lavoro paga e la sua crescita è ammirevole. È il fulcro del gioco rossonero: non sarà mai lui a dispensare la giocata risolutiva, ma è sempre ordinato e preciso", scrive TMW. E per lui fioccano 7 in pagella.

Tuttomercatoweb.com 7

La Gazzetta dello Sport 7

Il Corriere dello Sport 7

Tuttosport 7,5

MilanNews.it 7,5